Um cruzeirense de 28 anos foi morto em uma briga entre torcedores do Atlético e Cruzeiro, na avenida Tereza Cristina, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, na tarde desse sábado (2). Outros três homens ficaram feridos.

As duas torcidas se encontraram por volta de 14h30 na via e entraram em confronto. Segundo informações iniciais da Polícia Militar, três vítimas foram baleadas. Outra foi atingida com uma pancada na cabeça.

O motoboy Lucas Elias Vieira Silva chegou a ser encaminhado para o Hospital Santa Rita, mas não resistiu.

Policiais militares dispersaram os torcedores. Dois suspeitos foram presos.

Os dois times jogaram em Belo Horizonte no mesmo horário nesse sábado (2), pelo Campeonato Mineiro. O Cruzeiro enfrentou o Uberlândia no Mineirão, e o Atlético, o Ipatinga, na Arena MRV, às 16h30.

Fonte: G1