A indicação de leitura da semana é o livro infantojuvenil ‘’ Sozinha no Mundo’’ do escritor brasileiro Marcos Rey.

O projeto “No Meio do caminho Tem um Livro” é idealizado pelas três bibliotecas municipais.

Maria Paula mais conhecida como Pimpa, tinha 13 anos, era órfã de pai e só tinha a mãe, que infelizmente morreu dentro do ônibus enquanto as duas viajavam para São Paulo com o intuito de conhecer um suposto tio de Pimpa que as ajudava com dinheiro.

Ao chegar na capital, Maria Paula não soube informar aos oficiais de justiça o sobrenome nem o endereço do ‘tio’ Leonel e isso fez com que se tornasse mais difícil a busca por ele. A pequena menina teve que ir morar com uma família, que conheceu durante a viagem.