Dos 853 municípios mineiros, 846 já registraram mortes por Covid-19 desde o início da pandemia.

Estrela do Indaiá, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, que tem pouco mais de 3,4 mil habitantes, entrou na contagem de cidades com óbitos da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) nesta quarta-feira (30).

Agora, apenas sete municípios seguem livres de mortes por coronavírus em Minas, segundo o boletim estadual:

Aricanduva Campo Azul Patis Pedro Teixeira Santana dos Montes Serra Azul de Minas Serra da Saudade

Algumas dessas cidades, como Serra da Saudade, no Centro-Oeste de Minas, e Aricanduva, já tiveram mortes, segundo as prefeituras.

No entanto, de acordo com a SES-MG, “os óbitos registrados no boletim epidemiológico são retirados do sistema do Ministério da Saúde, Sivep-gripe”, e “é responsabilidade dos municípios registrar tais informações”.

No total, o estado soma 60.803 mortes por Covid-19 e 3.323.456 casos da doença. Destes, 3.207.529 são considerados recuperados. Outros 55.124 pacientes estão em acompanhamento.

Nas últimas 24 horas, 2.896 casos conhecidos e 33 óbitos foram confirmados.

