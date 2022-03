Donos de veículos em Minas Gerais têm até esta quinta-feira (31) para pagar a Taxa de Renovação e Licenciamento Anual de Veículo (TRLAV), obrigatória para todos os proprietários.

O tributo, no valor de R$ 135,95, é exigido para a renovação anual do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

A exigência do certificado de 2021 voltará a valer a partir do dia 1º de junho deste ano, após ser suspensa devido às chuvas que afetaram o Estado em janeiro.

É possível pagar a taxa informando o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) do veículo nos terminais de autoatendimento ou guichês de bancos autorizados: Bradesco, Sicoob, Mercantil do Brasil, Caixa Econômica Federal, Casas Lotéricas, Mais BB, Banco Postal e Santander. Também é possível emitir o Documento de Arrecadação (DAE) no site da Secretaria de Estado de Fazenda.

Quem não pagar a taxa está sujeito a juros e, até o 30º dia de débito, multa de 0,15% do valor da taxa ao dia. Depois disso, a multa sobe para 9% diários e, após 60 dias, chega a 12%.

Fonte: O Tempo