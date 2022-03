Um inquérito foi instaurado para apurar a tentativa de assalto em uma cooperativa de crédito no Bairro Santo Antônio dos Campos, em Divinópolis. A informação foi confirmada ao g1 nesta quarta-feira (30) pela Polícia Civil.

O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) informou que o atendimento não foi comprometido e a unidade de Santo Antônio dos Campos funcionou normalmente nesta quarta-feira.

De acordo com a Polícia Militar, até o momento, ninguém foi preso. Apesar dessa informação, a polícia disse que segue com as buscas para identificar os suspeitos.

O crime

A tentativa de assalto ocorreu na manhã dessa terça-feira (29). Duas pessoas armadas entraram na agência por volta das 8h renderam funcionários e um cliente do banco, em seguida anunciaram o assalto. Um terceiro criminoso ficou na rua, dentro de um carro, dando cobertura à dupla.

A PM disse também que os funcionários não conseguiram abrir o cofre e disseram aos criminosos que seria necessário esperar o gerente chegar na agência. Enquanto eles aguardavam a chegada do gerente, um dos assaltantes recebeu uma mensagem pelo celular informando que a polícia estava a caminho.

Diante disso, eles desistiram do roubo e fugiram momentos antes da viatura chegar na agência. A perícia da Polícia Civil esteve no local.

Fonte: G1