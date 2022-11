Um jovem de 23 anos foi preso nessa sexta-feira (18) ao ser flagrado traficando drogas no Bairro Santo Antônio, em Papagaios.

Com ele a Polícia Militar (PM) encontrou várias porções de maconha fracionadas em tabletes, buchas e uma barra. Também foi apreendido um celular e mais de R$ 1 mil em dinheiro.

A PM chegou até o rapaz após denúncias anônimas indicando que ele teria recebido uma grande quantidade de maconha e que ele comercializava drogas próximo a uma escola.

Foi montada uma operação para verificar a denúncia e, no local, os militares observaram uma movimentação no portão da casa, onde as pessoas chegavam, batiam e eram atendidas pelo rapaz.

Durante as buscas foram encontradas 105 buchas, uma barra e seis porções de maconha. Também foram apreendidos um celular, uma faca com resquícios de maconha e a R$ 1.370 em dinheiro.

Segundo a PM, o jovem tem passagens por tráfico de drogas e desobediência. Ele e o material apreendido foram levados para a Delegacia da Polícia Civil de Pará de Minas.

Fonte: G1