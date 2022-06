Teve início nesta terça-feira (14) as inscrições para a Mostra de MPB, edição 2022, que será realizada no dia 16 de julho, durante o Festival Regional do Queijo, na área externa da Casa do Engenheiro.

As inscrições ficarão abertas até o dia 20 de junho e devem ser realizadas, exclusivamente, por meio do aplicativo APP Formiga.

Caso o interessado tenha alguma dificuldade técnica com a utilização do aplicativo, pode entrar em contato com o suporte por meio do telefone (37) 99171-1053 ou, caso prefira, pode procurar a Secretaria de Cultura, que funciona na “Casa do Engenheiro”.

Confira o passo a passo na arte para fazer a inscrição.