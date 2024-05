O Conselho de Administração da Petrobras aprovou a eleição de Magda Chambriard como nova presidente e conselheira da empresa. A decisão foi tomada em reunião realizada nesta sexta-feira (24) na sede da companhia, no Rio de Janeiro.

Segundo comunicado, não foi necessária a convocação de Assembleia de Acionistas. O nome de Chambriard já havia sido aprovado pelo Comitê de Elegibilidade da Petrobras na última quarta-feira (22), restando apenas a última etapa do processo de governança da estatal antes da apreciação pelo Conselho.

A nova executiva da Petrobras foi indicada ao cargo logo após a demissão de Jean Paul Prates, em 14 de maio. Ele estava à frente da estatal desde janeiro de 2023, no início do Governo Lula, mas acumulou desgastes com o governo petista e com o Ministério de Minas e Energia, comandada por Alexandre Silveira.

Magda Chambriard é mestre em Engenharia Química pela COPPE/UFRJ (1989) e Engenheira Civil pela UFRJ (1979), com especialização em Engenharia de Reservatórios e Avaliação de Formações e especialização em Produção de Petróleo e Gás, na hoje denominada Universidade Petrobras.

Quem é Magda Chambriard?

Ela fez parte da equipe de transição do governo federal, em 2022, e era um dos nomes cotados para a presidência da estatal antes da indicação de Prates. Sua história na companhia começou em 1980, quando entrou como estagiária. Ao todo, Magda trabalhou por 22 anos na estatal, ocupando diversos cargos.

Entre 2012 e 2016, Chambriard esteve na Agência Nacional do Petróleo (ANP), atuando como diretora-geral. Atualmente, ela é diretora da Assessoria Fiscal da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e sócia da empresa Chambriard Engenharia e Energia.

Caso tenha seu nome aprovado pelo conselho, ela será a segunda presidente mulher da história da Petrobras – a primeira foi Graça Foster, que comandou a empresa entre 2012 e 2015, nos governos de Dilma Rousseff.

