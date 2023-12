A consulta ao IPVA 2024 foi disponibilizada no final da manhã desta quarta-feira (6) pelo governo de Minas, no site da Secretaria de Estado de Fazenda. A emissão da guia de pagamento já pode ser realizada, porém pagar só é possível a partir de 1º de janeiro de 2024.

A guia deve ser baixada exclusivamente no site da Fazenda. Quem for pagar por meio de Pix também deve gerar o QR Code no endereço oficial da pasta. O beneficiado da operação sempre é o Estado de Minas Gerais (CNPJ: 18.715615/0001-60), e a instituição emissora de QR Code é o Banco Itaú S/A.

Pagar o IPVA em cota única garante 3% de desconto. Outros 3% são concedidos automaticamente a quem quitou o imposto em dia em 2022 e 2023. Acesse aqui o calendário de pagamento do IPVA 2024 em Minas.

Fonte: O Tempo