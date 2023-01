O Corpo de Bombeiros encontrou na manhã desta quarta-feira (4), o corpo do jovem de 20 anos que se afogou no Lago de Furnas, na região do Condomínio Ilha das Pedras.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, na tarde de domingo (1º), os militares foram acionados para o atendimento de uma ocorrência de afogamento. As informações eram de que o jovem estava em uma lancha e ao pular no lago para nadar não retornou à superfície. As testemunhas não souberam especificar precisamente o local do afogamento.

As buscas foram iniciadas no mesmo dia, se estendendo durante quatro dias de mergulho, quando na manhã desta quarta-feira o corpo do jovem foi localizado a cerca de cinco metros de profundidade.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e está se deslocando para o local.

Fonte: Corpo de Bombeiros