Já são 124 cidades em situação de emergência em Minas Gerais por causa das chuvas, segundo dados da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG), divulgados nesta quarta-feira (4). O número é referente ao período entre setembro de 2021 e janeiro deste ano. Treze pessoas morreram por conta dos temporais.

Conforme a atualização, os municípios que decretaram situação emergência nas últimas 24 horas foram Aricanduva, Itaobim e Palmópolis, no Vale do Jequitinhonha, e Nova Era, no Leste de Minas.

Segundo o levantamento, desde o início do período chuvoso, em setembro do ano passado, 1.604 pessoas ficaram desabrigadas no Estado. Outras 7.463 estão desalojadas.

Ao todo, o estado já registrou treze mortes desde o início do período chuvoso, nos municípios de Bertópolis, Bom Jesus do Galho, Governador Valadares, Inhapim, Piraúba, Presidente Bernardes, Santa Luzia, Vespasiano, Grão Mogol (2) e Antonio Dias (4).

