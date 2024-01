O corpo da ultramaratonista Camila Matte, de 44 anos, foi encontrado na tarde desta terça-feira (16), em um canavial da zona rural da cidade de Leme, no interior de São Paulo.

Ela estava desaparecida desde a manhã de domingo (14), quando foi vista pela última vez na cidade de Leme. Segundo amigos e familiares, a atleta disse que iria visitar a casa dos pais em São Carlos e, desde então, ninguém mais a viu, de acordo com os registros em redes sociais.

A Polícia Civil investiga o caso sob sigilo e ainda não há informações sobre as causas da morte. O corpo estava em um canavial, perto do veículo de Camila. Há presença de fogo e a perícia está no local.