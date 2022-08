Três jovens, com idades entre 18 e 26 anos, foram presos em São Gotardo, por suspeita de matar um rapaz e jogarem o corpo em um córrego, na madrugada dessa quinta-feira (11).

Segundo a Polícia Militar, uma denúncia alertou sobre o crime, e os militares começaram a busca pelos envolvidos logo em seguida. Um jovem de 20 anos foi abordado ainda próximo ao córrego, dentro de um carro de aplicativo de corrida. Ele estava com a roupa suja e molhada e foi o primeiro detido.

Em seguida, os jovens de 18 e 26 anos também foram localizados tentando fugir em outra corrida por veículo de aplicativo. A dupla confessou participação no crime e, com eles, foi localizada uma arma de fogo e o celular da vítima.

Os três foram presos e levados até a delegacia da Polícia Civil. O suspeito de 20 anos tinha contra ele um mandado de prisão em aberto.

Jovem teve as mãos amarradas

Após prender o trio, os militares foram até o córrego e conseguiram encontrar a vítima de 18 anos, que estava com parte do corpo submersa. Foram identificadas lesões no punho do jovem, que teve as mãos amarradas.

A motivação do crime não foi informada.

Fonte: G1