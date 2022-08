Nesta sexta-feira (12) foi aberto o prazo de inscrições para o “Concurso de Bandas de Rock Nacional” que será realizado pela Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria de Cultura. As inscrições vão até o dia 18 de agosto e devem ser realizadas, exclusivamente, por meio do Aplicativo APP FORMIGA.

Para efetuar a inscrição, caso ainda não possua o APP FORMIGA, o interessado deve baixá-lo nas lojas de aplicativo (Google Play para Android ou Play Store para IOS), e efetuar seu cadastro para, depois, preencher (de forma eletrônica) o formulário que estará disponível no ícone “Cultura”, anexando a documentação listada no Regulamento. Se o interessado tiver alguma dificuldade técnica com a utilização do aplicativo, pode entrar em contato com o suporte por meio do número (37) 99171-1053.

O Concurso de Bandas de Rock Nacional é mais uma ação da Administração Municipal que objetiva valorizar a cultura e os artistas formiguenses que executam repertório nesse segmento.

Os 3 vencedores vão se apresentar no Encontro de Carros Antigos, que será realizado no dia 11 de setembro, nas imediações do Terminal Rodoviário de Formiga. O regulamento pode ser acessado no APP Formiga.

Encontro de carros antigos

Esse ano, a Administração Municipal assumiu a realização do “Encontro de Carros Antigos” e, assim como aconteceu no “Encontro de Motociclistas”, contará com o apoio dos grupos e clubes formiguenses do segmento, como o Rota 050. Este será o 7º encontro realizado em Formiga e, com certeza, será um sucesso. Além da apresentação das 3 bandas vencedoras do Concurso, o Encontro contará com praça de alimentação, café da manhã para os participantes e troféus para os 200 primeiros inscritos.

Fonte: Decom