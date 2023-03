Nos dias 12 e 13 de abril, será realizada em Formiga, em conformidade com as portarias 35/2022 – CGMP, bem com o Ato CGMP 01/2023, a correição nas PROMOTORIAS DE JUSTIÇA desta Comarca.

Nesta oportunidade, os representantes da Corregedoria Geral do Ministério Público receberão informações, sugestões e/ou reclamações sobre a execução dos serviços, bem como quanto às pessoas dos promotores de Justiça oficiantes nesta Comarca, no email: [email protected]

Datas e horários previstos: