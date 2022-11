A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) começou a distribuir, nesta quinta-feira (17), 3.840 vacinas contra a Covid-19 para imunizar bebês de 6 meses a crianças de 2 anos com comorbidades no Centro-Oeste de Minas. Veja abaixo a quantidade que cada município irá receber.

De acordo com a SES-MG, a vacina disponível para este público é a Pfizer-BioNTech, único imunizante liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Com frasco na cor vinho, ela é uma vacina com composição e dosagem diferentes das outras vacinas da farmacêutica já usadas no país.

Distribuição

Conforme a SES-MG, a distribuição será por meio da Regional de Saúde de Divinópolis para todas as 53 cidades que compõe a macrorregião Oeste. Veja tabela abaixo.

De acordo com a Referência de Imunização da SRS-Div, Eliane Peixoto, serão aplicadas três doses dos imunizantes no público-alvo.

“Entre a primeira e a segunda é um intervalo de quatro semanas, e entre a segunda e a terceira são oito semanas de intervalo entre elas“, explica.

Imunização de bebês de 6 meses a crianças de 2 anos no Centro-Oeste de MG