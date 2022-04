A Prefeitura de Formiga informa que a partir de maio, o Boletim Epidemiológico será divulgado semanalmente.

A nova periodicidade de divulgação do boletim leva em conta o cenário de indicadores em baixa da doença no município, o avanço da vacinação e com registros de leitos desocupados na Santa Casa e na Tenda da UPA.

O informativo reunirá todos os dados computados pela Secretaria Municipal de Saúde, no período de 7 dias, e será divulgado às sextas-feiras na parte da tarde.

Dados registrados em 5 dias

Entre quinta e essa segunda-feira (21 e 25) foram confirmados 4 casos de Covid-19 em Formiga. O boletim não é mais divulgado nos finais de semana e os últimos dados foram repassados na quarta (20).

Até o momento, 20.306 pessoas no município já foram infectadas com o coronavírus.

Também nesses cinco dias foram registradas 11 curas e 116 testes foram descartados.

Na Santa Casa, um paciente está internado no leito de enfermaria. Já na tenda da UPA, estão internados dois pacientes.

Outros dois formiguenses estão hospitalizados em outras cidades.

Até o momento, 308 óbitos já foram confirmados no município.

Confira os dados de hoje:

CASOS NOTIFICADOS: 74.052

✅CASOS NOTIFICADOS (que no início da pandemia não fizeram o exame): 14

✅CASOS SUSPEITOS (aguardando resultado): 35

✅CASOS CONFIRMADOS: 20.306

✅CASOS DESCARTADOS: 53.697

🔴PACIENTES INTERNADOS COM TESTAGEM POSITIVA: 03

🔴ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO: 16

🔴ÓBITOS COM TESTAGEM POSITIVA: 308

🔴PACIENTES INTERNADOS (CASOS SUSPEITOS): 02

🔴PESSOAS EM ACOMPANHAMENTO: 10

🔴PACIENTES CURADOS: 19.985