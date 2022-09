Um idoso de 62 anos foi detido suspeito de participar do furto de uma carga de soja em Divinópolis, na tarde desse sábado (17).

A Polícia Militar disse ter sido acionada para verificar uma ocorrência de furto no Aterro Sanitário e já no local, em contato com a equipe de segurança da VLI, empresa responsável pela linha férrea, foi informada que vários indivíduos estariam furtando a carga dos vagões.

A empresa informou que os locais são monitorados em tempo integral.

Os militares fizeram rastreamento e o idoso foi detido em um sítio que fica próximo à linha férrea. No local, a polícia recuperou a carga roubada, cerca de 2 mil quilos de soja.

O que diz a VLI

Em nota enviada à reportagem na manhã deste domingo (18), a VLI falou sobre a ocorrência.

“A VLI esclarece que seus ativos são monitorados em tempo integral e a equipe de Proteção ao Negócio, realiza rondas para coibir esse tipo de crime e garantir o fluxo do transporte de cargas. Em situações em que há tentativa de subtração de materiais ou prejuízos ao patrimônio da empresa, a Polícia Militar é acionada para que sejam tomadas as medidas cabíveis com a devida colaboração da VLI nas investigações”.

Fonte: G1