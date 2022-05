Um homem de 28 anos foi preso na segunda-feira (2) em Coronel Murta, no Vale do Jequitinhonha, em Minas, após invadir a casa de uma mulher de 33 anos e tentar estuprá-la.

O filho dela, de 11 anos, ouviu os pedidos de socorro e pediu ajuda do tio. O suspeito fugiu, mas foi encontrado pela polícia.

Segundo relato da vítima à PM ela estava dentro de casa com o filho no momento do ocorrido. Quando saiu do banheiro após tomar banho, enrolada na toalha, foi surpreendida pelo invasor. Ele anunciou que queria manter relações sexuais e mandou ela “calar a boca”, caso contrário a mataria.

Criança ouviu gritos

O homem colocou a faca em cima da mesa e empurrou a vítima na cama. Conforme informações da PM, ele a segurou pelos braços e a beijou à força no pescoço e tentou estuprá-la. Ele continuou, ainda que a vítima pedisse que ele parasse. Ela chegou a gritar e foi ameaçada de morte.

Em dado momento da violência, o menino de 11 anos ouviu os berros da mãe. Ele apareceu no quarto e perguntou como agir, sendo orientado a fugir e pedir ajuda. Na sequência, saiu correndo e tentou sair de casa, mas o portão estava fechado. Foi então que subiu ao terraço da casa e contatou o tio.

Quando o suspeito se distraiu, a vítima pegou a faca na mesa de cabeceira. Ele a segurou pelos pulsos e mandou que ela soltasse o objeto, mordendo um dos pulsos da mulher. Logo em seguida, pegou a arma e fugiu pela janela.

Histórico de estupro

A vítima foi encaminhada a uma unidade de saúde, onde a equipe médica constatou agressão física, assédio moral e sexual. Ela tinha machucados nos braços e no punho, sem indícios de lesões nas partes íntimas.

Após rastreamento pela região, o suspeito foi encontrado e preso em flagrante por estupro e violação de domicílio. Segundo a PM, ele tem uma passagem por estupro na mesma cidade, ocasião em que também invadiu a casa da vítima.

Fonte: BHAZ