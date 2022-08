Uma criança de cinco anos morreu carbonizada na manhã desta sexta-feira (5/8), após um incêndio na casa de sua família, no distrito de Santa Maria do Baixio, em São João do Oriente, na Região do Vale do Rio Doce.

Segundo familiares da criança, estavam num quarto ela, seu irmão de 6 anos, sua mãe e sua avó, quando estas perceberam uma grande chama que teria se iniciado em um colchão que estava de pé, apoiado na parede do quarto.

As duas mulheres então saíram do quarto com o filho mais velho e quando voltaram para tirar a outra criança, o colchão havia caído sobre ela e a intensidade das chamas não permitiu que ela fosse retirada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h e compareceu no local com seis viaturas. Os militares isolaram o local, devido ao risco de colapso da estrutura, que apresentava diversas rachaduras na parede, além de queda do telhado.

Após combater as chamas e realizarem o rescaldo, os bombeiros constataram a morte da criança, que se encontrava carbonizada no interior do quarto.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local para realizar os trabalhos pertinentes.

Fonte: Estado de Minas