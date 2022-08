A praça do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) em parceria com o Cras IV e o barracão da Sede das Obras Sociais do bairro Água Vermelha irá promover, semanalmente, atividades voltadas para os idosos de Formiga.

Serão oferecidas gratuitamente aulas de dança, alongamento e ginástica e oficina de artesanato todas as segundas e quartas-feiras. Confira abaixo a programação:

Segunda-feira:

A partir das 13h: Alongamento e ginástica (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV);

Dança da melhor idade

Quarta-feira:

9h – Aula de ballet

14h – Oficina de artesanato

As atividades serão realizadas semanalmente no barracão que fica localizado na rua Professor Antônio da Costa Leite, nº 223, no bairro Água Vermelha.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Humano, os interessados em participar devem ter acima de 60 anos. É importante ressaltar que é proibida a entrada com bebidas alcoólicas, entrada sem camisa e fumar dentro do salão.