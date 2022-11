Uma criança de 8 anos encontrou larvas saindo de um salgado enquanto consumia o alimento em uma padaria de Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Um vídeo que mostra os “bichinhos” foi compartilhado pela mãe do garoto nas redes sociais na sexta-feira (18). Os responsáveis pela padaria Doce Delícia publicaram uma nota onde lamentaram o que consideraram como “fato isolado”. Um procedimento interno foi instaurado.

De acordo com a Polícia Militar, a mãe do garoto estava na padaria juntamente com o filho e o companheiro, quando a criança, que havia consumido três salgados recheados de salsicha, disse que havia “bichinhos andando” no alimento. A mulher afirmou ter visto as larvas e chamou um atendente do estabelecimento.

No vídeo que circula pela web, o pai da criança mostra preocupação com uma possível intoxicação alimentar do pequeno, já que ele havia ingerido três unidades do salgado. Conforme registrado na ocorrência, o garoto foi levado para acompanhamento médico. O estado de saúde não foi relatado na ocorrência.

O que diz a padaria

Após a repercussão do salgado com larvas, a padaria Doce Delícia se manifestou. Em nota de esclarecimento os responsáveis disseram que o ocorrido foi um “incidente”. “A nossa padaria e lanchonete é referência na cidade por utilizar matéria-prima das melhores marcas e por entregar produtos de excelência, feitos numa estrutura ampla e moderna, com um rigoroso controle de qualidade”, afirmam.

As larvas no salgado foram apontadas como “fruto de um erro de operação ainda não identificado”. “Embora lamentável, está sujeito a acontecer em qualquer atividade que utiliza mão de obra, pois o homem não é perfeito e o erro é intrínseco dele”.

Fonte: O Tempo