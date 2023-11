Uma criança de dois anos morreu após ser esquecida dentro de uma van escolar nessa terça-feira (14), em São Paulo.

A capital paulista registrou mais um dia de forte calor, em que termômetros registraram temperaturas acima dos 37°C. Segundo a Polícia Militar, um casal responsável pelo veículo buscou o menino pela manhã para levá-lo até a escola.

Já na parte da tarde, quando o motorista foi retirar o carro em um estacionamento onde havia deixado o veículo, notou a presença da criança desacordada.

O menino, que fez aniversário no último dia 30, foi socorrido pelo próprio condutor até o Hospital Municipal Vereador José Storopolli, na Vila Maria, zona norte, onde já chegou morto.

A Polícia Civil ainda apura as circunstâncias que levaram ao esquecimento da criança dentro do veículo. Até a publicação do texto não havia a informação, por exemplo, se a criança estava sozinha dentro da van ou se haviam mais alunos. O caso está sendo registrado no 39° DP (Vila Gustavo).

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação declarou lamentar o ocorrido e que presta apoio aos familiares.

“A Diretoria Regional de Educação acompanha o caso e o Núcleo de Apoio e Acompanhamento para a Aprendizagem, composto por psicólogos e psicopedagogos, foi acionado para atender a família“.

Segundo a pasta, o condutor do Transporte Escolar Gratuito já foi descredenciado e um processo administrativo foi aberto para apurar os fatos.

