Quatro mulheres, de 28 e 29 anos, morreram na noite dessa sexta-feira (10) quando o carro em que elas estavam colidiu frontalmente com um outro carro durante uma ultrapassagem na BR-163. O acidente aconteceu em Campo Grande, próximo a divisa com Jaraguari.

Carolina Peixoto, Kaena Guilhen, Letícia de Mello e Laís Moriningo, de 28 e 29 anos, morreram ainda no local e outras duas pessoas foram socorridas.

Segundo o boletim de ocorrência, as mulheres seguiam para Rio Verde, a 203 km da capital, para comemorar o aniversário de uma amiga. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a condutora teria tentado uma ultrapassagem em faixa contínua quando aconteceu a colisão. O outro veículo envolvido no acidente era dirigido por um padre.

De acordo com a PRF, quatro das cinco ocupantes do veículo morreram no local. Uma outra mulher que estava no carro e o motorista do outro carro, de 45 anos, foram socorridos pelo corpo de bombeiros e encaminhados para o Hospital da Santa Casa, na capital. O estado de saúde deles não foi divulgado.

A ocorrência foi atendida pelo delegado de Jaraguari e encaminhada para Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, onde segue em investigação.

Luto

Nas redes sociais, a mãe da jovem que conduzia o carro informou sobre o acidente e lamentou a morte da filha. “Peço muitas preces para poder passar por esse sofrimento que está dilacerando meu coração”.

