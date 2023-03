Um acidente de carro na rodovia BR-452, próximo a Perdizes, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, na sexta (10).

Duas guarnições foram solicitadas via 193 e se deslocaram até o km 327 da rodovia, zona rural de Perdizes, para atender um capotamento de um automóvel Fiat Palio, que seguia de Tupaciguara sentido Três Corações (MG).

No acidente cinco feridos, sendo que uma das três crianças se feriu gravemente. Um passageiro, de 34 anos, morreu.

O condutor perdeu o controle da direção do veículo, que caiu em uma erosão de cerca de 10 metros de profundidade localizada às margens da rodovia.

No carro estavam, além do motorista, um casal e três crianças de 8, 3 e 2 anos.

Segundo Sargento Galdino, chefe de guarnição da primeira ala operacional dos Bombeiros, com uso de técnicas de salvamento em altura e veicular, os militares desceram até o local de difícil acesso e resgataram o motorista, que se queixava de fortes dores no peito e foi imobilizado em prancha longa e retirado do local com o uso de uma maca utilizada em locais de difícil acesso.

Também realizaram o desencarceramento do passageiro, de 34 anos, que estava no interior do veículo, politraumatizado e em óbito.

Os demais ocupantes do veículo haviam sido transportados por uma ambulância da Santa Casa de Perdizes.

Uma aeronave do Batalhão de Operações Aéreas foi acionada e compareceu ao local para auxiliar no transporte de uma das crianças, que se encontrava em estado grave na UPA de Araxá.

