Uma criança de 4 anos se afogou em uma piscina de hotel nessa quinta-feira (8) em Itaúna, na região Central do Estado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os pais da menina deram falta da filha por cerca de cinco minutos no Hotel Fazenda Granja Glória, no bairro Vila Santa Maria,

Hóspedes que estavam no local viram a menina desmaiada no fundo de uma das piscinas do local e fizeram o resgate. Quando a equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local, foi informada que a menina foi retirada desacordada da água e que o pai iniciou as massagens de reanimação.

A menina respondeu aos estímulos, chegou a vomitar e retomou a consciência. Os bombeiros continuaram com os primeiros socorros no local e a criança vomitou mais duas vezes, além de tossir, aparentemente assustada com a situação.

Ela foi monitorada e conduzida para o Hospital Manoel Gonçalves, consciente e orientada, sem lesões aparentes. A reportagem entrou em contato com o hotel, que passou o contato do gerente. O gerente ainda não se manifestou.

