O Tiro de Guerra 04-030 recebeu a visita de 50 crianças do Centro Municipal de Educação Integral (Cemei) Professor José Juvêncio, nesta quinta-feira (26).

Na oportunidade, as crianças realizaram o hasteamento do pavilhão nacional, visitaram o Museu do TG, tiveram instrução de ordem unida, realizaram a plantação de mudas de alface na horta do TG e foi oferecido cachorro-quente a elas.

Os instrutores e servidores do Tiro de Guerra agradeceram a presença dos alunos e professores e também a parceria com o Banco de Alimentos e Secretaria de Educação, que contribuíram para a realização da atividade.

Fonte: Tiro de Guerra