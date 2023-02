Na madrugada desta terça-feira (31), indivíduos em vários veículos renderam e amarraram o vigia de uma Usina Fotovoltaica na região do Córrego das Almas, em Arcos.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos ficaram no local cometendo o crime até por volta das 4h e conseguiram levar vários itens, dentre eles várias placas fotovoltaicas.

Logo que tomaram conhecimento da ocorrência, por volta das 06h30, os militares de Arcos compareceram no local e iniciaram o rastreamento.

Um tempo depois, em uma estrada vicinal, os militares se depararam o caminhão usado no roubo, atolado e obstruindo totalmente a via, uma Kombi que estava logo à frente com alguns suspeitos conseguiu fugir do local.

Um outro caminhão dava suporte, tentando desatolar o caminhão com os itens roubados.

O motorista foi preso e conduzido à delegacia para averiguação.

Suspeitos em fuga entraram na vegetação e os Policiais Militares conseguiram prender um deles.

Os Policiais também apreenderam o caminhão com vários itens furtados, onde dentro estavam inclusive várias placas fotovoltaicas.

A Polícia Militar segue no rastreamento dos outros suspeitos.

Ainda segundo a Polícia Militar , grande parte do material roubado foi recuperado.

O senhor que foi rendido e amarado passa bem.

Fonte: Arcos Notícias