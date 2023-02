O médico formiguense Bruno Melo Moura, de 41 anos, morreu em Canoas, no Rio Grande do Sul, onde morava e trabalhava como clínico geral.

De acordo com informações do jornal “O Pergaminho”, familiares relataram que Bruno foi encontrado sem vida no corredor da casa dele, nessa segunda-feira (30, pela faxineira. Ainda não se sabe a causa da morte.

Filho do advogado Celso José de Moura e da aposentada da Receita Federal, Maria Sueli Teixeira de Melo, Bruno tinha mais três irmãos: Cássio Melo Moura, Samara Melo Moura e Vitor Arantes Moura. Os avós paternos dele são Maria José Arantes Moura e José Quirino Moura Júnior e os avós maternos, Elpídio Teixeira de Melo e Maria do Rosário Macedo Melo.

Além de médico, o formiguense estudou direito e letras.

O velório terá início às 7h desta quarta-feira (1º) na Funerária Aliança. O seu sepultamento ocorrerá às 10h30 no Cemitério do Santíssimo.

Fonte: Jornal O Pergaminho