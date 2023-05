Confira a relação:

Goleiros: Rafael Cabral, Anderson e Gabriel Mesquita

Defensores: Igor Formiga, Lucas Oliveira, Luciano Castán, Marlon, Neris, Reynaldo e William

Meio-campistas: Daniel Júnior, Filipe Machado, Matheus Jussa, Neto Moura, Nikão, Ramiro e Wallisson

Atacantes: Bruno Rodrigues, Gilberto, Henrique Dourado, Juan Christian, Stênio e Wesley.

Se vencer o Dourado, a Raposa terminará a rodada em segundo lugar, com 15 pontos, empatada com o Palmeiras. Contudo, levará vantagem no número de vitórias: 5 x 4. Atualmente, o clube estrelado está na quinta posição, com 12 pontos, após ser ultrapassado pelo rival Atlético, que venceu o Coritiba por 2 a 1, nesse sábado.

Fonte: O Tempo Sports