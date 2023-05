Um jovem de 22 anos morreu após o carro em que estava capotar e bater contra uma árvore na rodovia BR-265, próximo ao trevo de Tiradentes, em São João del Rei, no Campo das Vertentes, na noite dessa sexta-feira (19).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o Jeep Compass seguia no sentido Rio de Janeiro quando o motorista perdeu o controle, saiu da pista e colidiu contra a árvore. Com o impacto, os dois ocupantes do carro ficaram presos nas ferragens. O rapaz de 22 anos, que estava no banco do carona, não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado no local. Já o condutor, um homem de 25 anos, ficou gravemente ferido e foi resgatado pelos Bombeiros e encaminhado para uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com o sargento Dias, chefe da equipe que atendeu a ocorrência, o Jeep Compass capotou e colidiu violentamente contra um eucalipto, após sair da BR-265. O teto amassou e deixou as vítimas prensadas dentro do automóvel. “Essa posição lateralizada em que o veículo ficou trouxe uma dificuldade a mais para a retirada dos dois rapazes. Por isso, além do uso dos nossos equipamentos desencarceradores, nós contamos com a ajuda de dois guinchos para a abertura das ferragens”, afirmou o bombeiro.

O motorista foi resgatado com lesões generalizadas e fraturas na perna esquerda. Após ser estabilizado ainda no local do acidente, foi encaminhado a um hospital de São João del Rey pela equipe do Samu.

O jovem que morreu sofreu politraumatismo, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A perícia da Polícia Civil foi acionada pelos militares. A Polícia Militar também compareceu ao local e ficou responsável pela ocorrência de trânsito.

