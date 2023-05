O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) determinou o recolhimento de quatro lotes de feijão considerados impróprios para o consumo humano. Os produtos são das marcas Da Mamãe e Sanes.

De acordo com o Mapa, os produtos apresentaram percentual de grãos mofados e ardidos (fermentados) acima de 15%, que é o limite permitido, o que representa má qualidade e risco à saúde dos consumidores.

“Esses grãos podem conter micotoxinas prejudiciais ao organismo, causando intoxicações alimentares e reações alérgicas”, explicou o diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, Hugo Caruso, em nota divulgada pelo ministério.

Os lotes foram identificados em uma operação anterior do Mapa, que apreendeu mais de 150 toneladas no estado do Rio de Janeiro. Após análise laboratorial, foi confirmado que não atendiam aos padrões de qualidade e segurança para consumo. Os feijões impróprios foram encontrados no RJ e no Distrito Federal.

Os lotes são: lote 51 do feijão cores e lote 06 do feijão preto, ambos da marca Da Mamãe; e os lotes 030423 e 080323 do feijão preto da marca Sanes.

Ao portal G1, a Sanes afirmou que está tomando providências para o recolhimento dos lotes. “A Sanes tem 23 anos de mercado, sempre zelou pela qualidade de seus produtos e coloca-se à disposição para maiores esclarecimentos, caso necessário”, disse a empresa”.

Por sua vez, a empresa Da Mamãe disse ao portal da Globo que o excesso de umidade nos produtos foi detectado em janeiro e, em seguida, eles foram trocados nos supermercados. Além disso, sobre o recolhimento do produto em maio, considerou uma decisão “intempestiva, visto que em janeiro havíamos tomado estas providências”.

Denúncia

Se algum consumidor encontrar algum dos quatro lotes de feijão sendo vendido, deve denunciar imediatamente às autoridades. A denúncia pode ser feita ao Mapa pelo telefone (61) 3218-2089 ou pelos órgãos de defesa do consumidor.

O Ministério da Agricultura recomenda que os consumidores verifiquem se tem algum pacote dos lotes e marcas citadas em casa ou em restaurante. Caso tenha adquirido algum produto impróprio, o consumo deve ser interrompido e é preciso entrar em contato com o estabelecimento onde foi comprado para que seja feita a devolução ou descarte.

(*) Com Agência Brasil.

Fonte: Hoje em Dia