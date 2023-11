Estão abertas as inscrições do processo seletivo para ingresso no curso de Doutorado do Programa de Pós-graduação em Biologia Vegetal da Universidade Federal de Uberlândia.

O período de inscrição é do dia 12/12/2023 até 08/01/2024. A documentação de inscrição deverá ser enviada para o email: [email protected] .

Confira aqui o edital.

Fonte: Unifor-MG