Com a previsão de chuvas para o feriado prolongado, a Defesa Civil de Minas emitiu um alerta, nessa sexta-feira (11), para banhistas e turistas que pretendem passar o período próximo a rios e cachoeiras, sobre a possibilidade de formação de cabeças d’ água.

Segundo o tenente-coronel Sandro Corrêa, coordenador estadual adjunto da Defesa Civil MG, o fenômeno acontece quando há precipitação de chuvas intensas nas cabeceiras dos rios que tornam o volume das cachoeiras maiores e podem surpreender, arrastar e afogar banhistas.

“Orientamos aqueles que vão aproveitar o feriado em regiões de cachoeira que fiquem atentos ao volume de chuvas. Atentos também para o volume de galhos, folhas e mudança na cor da água, assim como no volume da cachoeira e corredeira”, alertou Corrêa.

O coordenador alerta ainda que os adultos devem estar atentos e não perder de vista crianças, adolescentes e idosos.

Outra recomendação do coordenador é para que as pessoas não montem acampamentos próximos a rios, dando preferência para armar barracas nas partes mais altas dos terrenos.

De acordo com a Defesa Civil estadual, a previsão é que, neste fim de semana, chova em todas as regiões mineiras, com expectativa de chuvas mais intensas na Zona da Mata, Sul e Oeste de Minas.

Fonte: Hoje em Dia