Um tambor com 36 tabletes de maconha e quatro pedras de crack foi encontrado em uma mata, na zona rural de Formiga, nessa sexta-feira (11). Um homem, que não teve a idade divulgada, foi detido próximo ao local onde estava a droga.

De acordo com a Polícia Militar de Meio Ambiente (PMMA), as drogas foram encontradas por policiais do 2º Pelotão da 7º Companhia de Meio Ambiente durante os trabalhos de fiscalização das operações “Proclamação da República 2022” e “Fecha Companhia”.

A polícia disse também que o local onde as drogas estavam faz parte de uma região onde há vários registros anteriores de denúncia de tráfico.

Os entorpecentes estavam dentro de um tambor semienterrado. Foram apreendidos também uma balança de prescrição, plásticas usados no preparo das drogas e facas.

Durante rastreamento, a polícia abordou próximo a essa mata um homem, em um carro, que tinha atitude suspeita. Com ele foi encontrado mais um tablete de maconha. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia, juntamente com as drogas apreendidas.

O carro foi apreendido e rebocado para um pátio credenciado da polícia.

