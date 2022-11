O Governo de Minas, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) e a Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG) realizaram, na manhã desta segunda-feira (28), o primeiro simulado do Plano de Evacuação Escolar do projeto “Escola Segura”.

A instituição de ensino escolhida para o lançamento do projeto foi o colégio Tiradentes, da Polícia Militar, unidade Nossa Senhora das Vitórias, no Prado, região Oeste de Belo Horizonte.

O projeto se estenderá a todas as escolas estaduais de Minas e também será disponibilizado à rede municipal.

Segundo o Governo do Estado,o objetivo do plano de evacuação é simular uma saída ordenada e segura da edificação escolar em situações de emergência, seguindo itinerários pré-definidos que levem os alunos a um local seguro. O simulado é coordenado pela direção da escola com apoio dos professores, colaboradores e estudantes.

No simulado desta segunda, o Executivo estadual reforçou que a Defesa Civil está sempre empenhada em promover treinamentos “que visam preparar a sociedade mineira para o enfrentamento de situações adversas, de modo a preservar a integridade dos cidadãos“.

Fonte: Hoje em Dia