Uma dentista de 27 anos, de Coqueiral (MG), morreu depois de um acidente na manhã dessa segunda-feira (9) no km 421 da BR-265, em Boa Esperança (MG).

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o veículo Gol onde estava a dentista rodou na pista e invadiu a contramão, se chocando contra um HB20 que seguia na direção contrária.

O motorista do HB20 disse que tentou evitar a batida, mas não conseguiu. Com o impacto, o Gol caiu em um barranco. Por causa do acidente, o motorista de um Fiat Uno parou na pista e acabou sendo atingido por outro carro do mesmo modelo, mas ninguém ficou ferido.

A dentista, identificada como Carolina do Norte Lopes Menezes, seguia para atender no consultório dela, em Boa Esperança.

Após trabalho da perícia, o corpo foi liberado para o IML e já está sendo velado em Coqueiral. O sepultamento deverá ocorrer na manhã desta terça-feira.

Fonte: G1 Sul de Minas