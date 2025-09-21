Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) revelou que o desempenho da indústria brasileira em agosto foi o pior registrado em uma década. Os dados indicam uma queda em três indicadores principais: produção, emprego e investimento.

De acordo com o levantamento, o índice de evolução da produção recuou para 47,2 pontos, um valor abaixo da linha de 50 pontos que separa a retração do crescimento. Este resultado superou o de 2015, sendo o pior em dez anos. O número de empregados no setor também caiu, atingindo 48,4 pontos, e os investimentos nas indústrias tiveram uma redução para 54,4 pontos.

O gerente de análise econômica da CNI, Marcelo Azevedo, apontou a alta taxa de juros como a principal causa da queda, impactando diretamente a demanda por produtos industriais e, por consequência, o nível de emprego.

Fonte: Danúbia Braga/Jovem Pan