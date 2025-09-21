Na madrugada deste sábado (20), a Polícia Militar apreendeu um simulacro de arma de fogo e prendeu uma mulher de 27 anos no bairro Jardim Montanhês, em Formiga.

De acordo com a corporação, os militares foram acionados após denúncia de som alto no local. Durante a abordagem, foram encontrados alguns menores consumindo bebida alcoólica. Durante a vistoria, os policiais localizaram sobre uma pia um simulacro de arma de fogo.

A mulher responsável pelo imóvel foi presa por fornecer bebida alcoólica a menores de idade. O objeto apreendido e a suspeita foram encaminhados à Delegacia de Polícia para as devidas providências.

Fonte e foto: PMMG