Um detento, de 33 anos, foi morto dentro da penitenciária Doutor Pio Soares Canedo, em Pará de Minas, nessa segunda-feira (26). Um outro preso teria confessado o crime.

O homem foi encontrado no chão do banheiro multiuso da unidade. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), ele estava com perfurações pelo corpo e uma corda amarrada no pescoço. A secretaria não detalhou qual arma teria sido usada.

A motivação do crime não foi divulgada. Um procedimento administrativo foi instaurado para apurar as circunstâncias. O caso também será investigado pela Polícia Civil. A perícia esteve no local e o corpo foi liberado para o Instituto Médico Legal (IML).

Fonte: Portal Gerais