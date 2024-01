A Polícia Civil deflagrou na manhã desta terça-feira (9) a Operação Phthónos, que resultou na prisão de dois homens, de 18 e 19 anos, suspeitos de terem participado da execução de um rapaz, de 25 anos, no dia 9 de novembro de 2023, em Ubá, na Zona da Mata.

De acordo com a Polícia Civil, o mandante da execução é Alef Eduardo Duarte, de 24 anos, que se encontra foragido desde a data do crime. Segundo a PCMG, ele foi beneficiado com a saidinha temporária no dia 6 de novembro, mas não retornou ao sistema prisional.

De acordo com as investigações, Alef não aceitava o fim do antigo relacionamento. E, por isso, resolveu se vingar assassinando o atual namorado da ex-mulher. Segundo a polícia, junto com três comparsas, Alef sequestrou a ex e o filho que teve com ela, de apenas 4 anos.