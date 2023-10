Dezessete detentos do Presídio de São Sebastião do Paraíso (MG) foram isolados após um preso ser internado na Santa Casa da cidade com suspeita de meningite bacteriana.

Segundo informações da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG), os detentos permanecem isolados dos demais e estão sob monitoração pelo setor de saúde do Departamento Penitenciário Nacional (Depen-MG) e do município.

Ainda conforme a Sejusp, todos passam bem e não apresentam nenhum sintoma até o momento.

De acordo com a Sejusp, o detento que está com a suspeita da doença está internado desde o dia 10 de outubro na Santa Casa. Ele teve um alvará de soltura concedido pela Justiça na terça-feira (17).

Segundo a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso, o detento permanece internado na UTI.

Fonte: G1 Sul de Minas