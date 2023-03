O Centro Universitário de Formiga realizará, no dia 16 de março, a 4ª edição do Dia de Campo.

O evento ocorrerá na Fazenda Laboratório, localizada a 3 quilômetros do campus, na estrada de acesso à comunidade de Padre Doutor. O tema é “Agronegócio Sustentável: A Sustentabilidade como Vantagem Competitiva”. Várias empresas confirmaram a participação.

De acordo com informações do Unifor-MG, haverá estandes com estações experimentais, exposição de soluções inovadoras para o agronegócio, sorteio de brindes, praça de alimentação, parquinho e passeio a cavalo para crianças, demonstração de maquinário. As atividades são direcionadas a estudantes, produtores rurais e comunidade regional. A entrada é um quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão repassados para o Banco Municipal de Alimentos de Formiga.

O objetivo é destacar a importância da cadeia do agronegócio brasileiro e o poder do agro no Brasil e na região. Também visa aproximar a comunidade da Instituição e das novas tecnologias das principais empresas que se destacam no mercado. A iniciativa é dos cursos de engenharia agronômica e medicina veterinária. Os preparativos da Fazenda Laboratório começaram em novembro.

Uma comissão cuida do planejamento do Dia de Campo. A equipe conta com os seguintes integrantes: Prof. Dr. Adriano Alves Silva (coordenador), Profa. Dra. Ivani Pose Martins (supervisora), Prof. Dr. Dênio Garcia Silva de Oliveira, Prof. Dr. Leonardo Borges Acurcio e Gustavo Henrique Gondim. Várias reuniões foram realizadas para viabilizar o evento.

Fonte: Unifor-MG