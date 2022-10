Diferentemente de estados que anteciparam o ponto facultativo do Dia do Servidor ou adiaram para novembro, Minas Gerais manteve a data informada em fevereiro deste ano em publicação no Diário Oficial: 31 de outubro, segunda-feira após o segundo turno das eleições.

Servidores do estado terão folga até o 2 de novembro, quarta-feira, Dia de Finados. Veja:

31 de outubro, segunda-feira: ponto facultativo do Dia do Servidor Público;

1º de novembro, terça-feira: ponto facultativo;

2 de novembro, quarta-feira: feriado nacional de Finados.

O Dia do Servidor é tradicionalmente celebrado no dia 28 de outubro, que, neste ano, será na sexta-feira.

Alguns estados decidiram antecipar ou adiar o ponto facultativo para evitar um feriado prolongado durante as eleições, o que poderia aumentar as abstenções. Em Alagoas e no Ceará, o Dia do Servidor será celebrado na próxima segunda-feira (24). Na Bahia, no dia 11 de novembro.

Em outros estados, o ponto facultativo também foi transferido: em Pernambuco e no Espírito Santo, será no dia 14 de novembro. Na Paraíba, em 3 de novembro.

Na capital mineira, Belo Horizonte, o Dia do Servidor foi celebrado na semana passada. O ponto facultativo foi no dia 13 de outubro, após o feriado de Nossa Senhora Aparecida.

Fonte: G1