Uma pessoa morreu e outras 25 ficaram feridas em um acidente na BR-356, em Muriaé, nessa quinta-feira (20). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, três veículos se envolveram na ocorrência: um ônibus, um caminhão e um carro de passeio.

O condutor do caminhão, de idade não informada, morreu no local. Conforme os bombeiros, a carreta transportava mármore de Leopoldina para a cidade de Santa Fé, no Espírito Santo.

Uma senhora, também de idade não informada, que conduzia o carro de passeio atrás do ônibus e não conseguiu evitar a batida, foi levada com uma fratura no braço e trauma cranioencefálico (TCE) para o Hospital São Paulo. O motorista do ônibus recebeu atendimento no local, consciente e orientado, com corte no joelho e no rosto.

Viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Muriaé e Patrocínio do Muriaé prestaram atendimento às vítimas, que foram levadas para o Hospital São Paulo.

A rodovia precisou ser totalmente fechada. Não há informações sobre a origem e o destino dos veículos.

