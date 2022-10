Um estudo epidemiológico realizado em Formiga revela, através de uma análise comparativa do primeiro semestre de 2021 com o primeiro semestre de 2022, que houve no município aumento de mais 200% dos casos de sífilis adquirida.

De acordo com informações da Prefeitura Municipal, foram registrados 15 casos no primeiro semestre de 2021 e outros 50 casos no primeiro semestre deste ano.

A administração municipal divulgou mais informações sobre a Infecção Sexualmente Transmissível (IST). Confira abaixo:

Fonte: Decom