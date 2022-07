Em comemoração ao Dia dos Suinocultores – profissionais fundamentais na cadeia de produção de proteína animal –, celebrado no dia 24 de julho, a Arapé Agroindústria preparou um dia inteiro de atividades para seus colaboradores.

Na quinta-feira (21), todos foram convidados a participar de um evento para comemorar a data. As atividades tiveram início às 15h30, no Sest Senat, com uma palestra do professor Gretz, com o tema “A Força do Entusiasmo”. Ele é o palestrante mais premiado do Brasil, tendo conquistado por cinco vezes o troféu TOP OF MIND DE RH.

Na sequência, o time Arapé participou de um momento interativo com a atriz, Cida Mendes, que por meio da personagem Concessa, trouxe, com muito bom humor, fatos do cotidiano misturados com curiosidades sobre a suinocultura.

O evento contou com intérpretes de libras, membros da Associação de Surdos de Formiga, durante as duas palestras. Além dos intérpretes, outros membros da associação foram convidados especiais da comemoração.

Para encerrar a programação, os colaboradores se dirigiram para uma animada Festa Julina, nas dependências do Grupo Amep. Uma noite com muita música, dança, comidas típicas e uma grande interação entre todos os departamentos da empresa.

Todos os eventos foram prestigiados pela diretoria do Grupo Amep, com a presença de seus Heads, conselheiros, CEO e acionistas. Mais uma demonstração da importância que os profissionais da suinocultura têm, não só no grupo, mas em toda cadeia de produção.

“Este tipo de evento já era um objetivo antigo”, disse Ronie Pinheiro, Head da Arapé. “No início da minha carreira, tive a oportunidade de participar de algo semelhante e foi uma experiência que me marcou profissionalmente. Agora, com a pandemia sob controle, espero que todos os anos a gente possa celebrar esta data como nosso time merece!”, finalizou.