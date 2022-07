Uma jovem que foi espancada pelo namorado morreu nessa quarta-feira (27) em um hospital de Divinópolis (MG). As agressões aconteceram em Campo Belo (MG) na madrugada de sábado para domingo (24), mas devido à gravidade das lesões a mulher precisou ser transferida para outro hospital. O autor das agressões foi preso horas após o crime.

Nas redes sociais, a família lamentou a morte de Maressa Linhares Lima, de 24 anos.

“Pedimos muito oração a todos vocês. A liberação do corpo será demorada devido ter sido uma morte violenta e ter que seguir vários procedimentos. Portanto, o velório provavelmente será na sexta, uma vez que não pode ter velório de noite”.

A funerária que será responsável pelo velório informou que o corpo da vítima será buscado na tarde desta quinta-feira (28) em Divinópolis. O velório e o sepultamento devem acontecer na manhã desta sexta-feira (29).

Entenda

A própria irmã do rapaz que agrediu a mulher chamou a polícia. Os vizinhos do casal viram ele arrastando a mulher já inconsciente dentro de casa. O homem chegou a fugir do local, mas foi preso no domingo.

Conforme a irmã do rapaz, o suspeito já é conhecido pela agressividade e suspeito de matar o próprio pai. Ele aguardava julgamento em liberdade.

O romance entre ele e a mulher teria começado quando ele saiu da cadeia. A mulher já teria sido agredida por ele outras vezes. A própria irmã do rapaz e pessoas próximas à vítima já teriam tentado afastá-la do rapaz.

Homenagens

A irmã do rapaz que agrediu Maressa fez uma homenagem para a cunhada em suas redes sociais. Ela pediu perdão pelo irmão ter ferido ela e disse que lutou para tentar defendê-la.

O projeto “Não se cale” também fez um post de luto. Nessa quarta-feira (27), o grupo também fez uma manifestação silenciosa em frente à delegacia durante a oitiva do namorado da vítima.

Fonte: G1