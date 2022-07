O Sudeste foi a região que prendeu o maior número de suspeitos de cometer crimes contra crianças e adolescentes: 719 prisões aconteceram durante 30 dias da Acalento – operação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) com foco no combate a crimes contra crianças e adolescentes.

Desse total, São Paulo foi o estado que se destacou nacionalmente em números de prisões, 347. A região também se destaca por atender, durante as diligências, 6.433 vítimas de maus tratos. É o maior número de vítimas atendidas em todo o país.

Além de São Paulo, a atuação integrada das polícias civis de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo resultou na aplicação de 1.447 medidas protetivas solicitadas, ministração de 329 palestras e campanhas, 174 mandados de busca e apreensão e 114 menores apreendidos.

A Operação Acalento ocorreu no período de 13 a de junho a 13 de julho em 25 estados e no Distrito Federal, coordenada pela Secretaria de Operações Integradas (Seopi/MJSP) e executada pelas Polícias Civis dos estados e do DF.

Teve como foco investigações de crimes contra crianças e adolescentes, como violência física, violência sexual, exploração, aliciamento, maus tratos, homicídios e outros, com a instauração de procedimentos policiais, cumprimento de mandados judiciais, ações preventivas com campanhas e palestras, entre outras atividades.

Fonte: Ministério da Justiça e Segurança Pública