Um homem de 34 anos foi preso após esfaquear, perseguir e ameaçar a ex-namorada, de 26, em Pouso Alegre, no Sul de Minas, nessa sexta-feira (31). O suspeito ainda praticava os crimes contra a ex-sogra, conforme informado pela Polícia Civil.

A vítima relatou que o homem não se conformava com o fim do relacionamento e que, desde então, passou a ser perseguida e ameaçada. O suspeito pulava o muro da casa da ex para conseguir se esconder e chegar próximo dela. A ex-sogra do homem tem medida protetiva contra ele, mas a determinação vinha sendo descumprida.

A polícia foi acionada depois que a mulher foi esfaqueada na região da perna. Após os trabalhos investigativos, mandados de prisão e de busca contra o suspeito foram expedidos. Ele acabou sendo localizado e detido em casa.

O homem foi levado para o Sistema Prisional em Pouso Alegre e ficou à disposição da Justiça.

Denuncie

A Polícia Civil destacou que mulheres que se sentirem ameaçadas e perseguidas devem procurar a delegacia mais próxima e realizar denúncia para que as medidas de proteção sejam adotadas e a vítima tenha segurança.

Fonte: O Tempo